مودي للعلماء بعد فقد الاتصال بمركبة فضاء: أنتم استثنائيون

المصدر: مومباي - رويترز

خاطب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العلماء في هيئة أبحاث الفضاء الهندية، أمس، بعد ساعات من فقد غرفة التحكم الاتصال بمركبة فضائية.

وقال: «نحن على ثقة بأن الأفضل لم يأت بعد في ما يتعلق ببرامجنا الفضائية»، مشجعاً العلماء الذين اكتظت بهم الغرفة في بنجالورو، بعد أن فقدوا التواصل مع المسبار فيكرام، قبل دقائق من محاولة الهبوط السلس على القطب الجنوبي للقمر.

وأضاف مودي «الهند معكم، أنتم مهنيون استثنائيون، قدمتم إسهاماً رائعاً في تقدم الوطن».

وساد الوجوم غرفة التحكم ورواق المتابعة في الساعات الباكرة من صباح أمس، بعد أن فُقد الاتصال مع المركبة شاندريان-2، وهي على ارتفاع 2.1 كيلومتر من سطح القمر. وقبل هذه اللحظة كان كل شيء يسير بشكل طيب.