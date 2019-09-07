«الغرافيتي» يصلح ما أفسدته شعارات الحي النازي

المصدر: دورستفيلد - د.ب.أ

تحت حماية الشرطة، بدأ فنانو النقوش الجدارية (الغرافيتي)، أمس، حملة لإزالة شعارات نازية في حي دورستفيلد بمدينة دورتموند في لاية شمال الراين - ويستفاليا غرب ألمانيا. وعبر رسوم جدارية، غطى الفنانون على شعارات نازية على أحد الجدران في شارع سكني، يدعي يمينيون متطرفون هناك أنه «حي نازي».

يشار إلى أن حي دورستفيلد في دورتموند يُعد معقلاً مشهوراً على مستوى ألمانيا لأوساط النازيين.

وتسعى المدينة والشرطة والمواطنون من خلال هذه الحملة إلى التأكيد على مناهضة التحريض والتطرف اليميني.

وقالت إدارة المدينة إن الشعارات النازية التي تلطخ الحي تعد شوكة في أعين المواطنين منذ سنوات، مضيفة أن اليمينيين المتطرفين يستخدمون هذه الشعارات لإرهاب المعارضين لهم وإقصائهم. وتجول وزير الداخلية المحلي للولاية، هربرت رويل، في الحي للوقوف على جهود إزالة الشعارات النازية.