مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية ينطلق بـ «فرحة»

المصدر: الإسماعيلية (مصر) - رويترز

في مناسبة سنوية دولية للتبادل الثقافي والفني، تلتقي 20 فرقة عربية وأجنبية في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في مصر، الذي انطلقت دورته الـ20، أول من أمس.

ويُعد المهرجان الذي أقيم للمرة الأولى في 1985 ثم توقف مرات عدة، أحد أبرز المهرجانات الفلكلورية في مصر، إذ يجذب في كل دورة فرقاً من أوروبا وآسيا والأميركتين.

وبينما دأب المهرجان على الإعلان عن انطلاقه في «ديفيله» يجوب شوارع مدينة الإسماعيلية، تقدم فيه الفرق المشاركة مقتطفات من عروضها، نظم الافتتاح هذا العام داخل استاد الإسماعيلية. وشاركت في حفل الافتتاح فرق من روسيا ورومانيا واليونان والمالديف والهند وفلسطين وفنزويلا، بينما تنضم لاحقاً فرقتان من إندونيسيا ولبنان للمهرجان.

كما شاركت في الافتتاح 11 فرقة تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة من مختلف محافظات مصر، وقدمت استعراض «فرحة الإسماعيلية» من إخراج هشام عطوة.

وقدّر المنظمون عدد الحاضرين في الاستاد بنحو 5000 شخص ينتمون إلى فئات مختلفة.

وقال مدير المهرجان ماهر كمال: «في الأعوام السابقة كنا نستقبل ما يصل إلى 30 فرقة، لكننا منذ عودة المهرجان مرة أخرى في 2016 نحرص على انتقاء الفرق والعروض المشاركة بشكل دقيق ونحرص على التنوع». ويستمر المهرجان حتى الإثنين المقبل، إذ يُقام حفل الختام في استاد الإسماعيلية أيضاً.