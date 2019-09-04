فتى بريطاني يفقد بصره بسبب الوجبات السريعة

المصدر: برلين -د ب أ

قال أطباء في بريطانيا إن فتى فقد بصره بسبب الوجبات السريعة و التغذية غير الصحية.

وأوضح الباحثون، تحت إشراف ريس هاريسون من مستشفى "بريستول أي"، في دراستهم التي نشرت نتائجها في العدد الأخير من مجلة "أنالس اوف انتيرنال ميديسين" الطبية، أن سمع فتى أخر بالغ من العمر 17 عاما تضرر جراء العيش على الوجبات السريعة.

وأشار الباحثون إلى أن الفتى اعتمد في تغذيته على مدى سنوات على تناول الوجبات الجاهزة فقط، مثل البطاطس المقلية ورقائق البطاطس.

وبدأ الفتى، البالغ من العمر 17 عاما، يعاني من أولى المشاكل التي يرجح أنها بسبب التغذية، عندما كان في بداية سن المراهقة، حيث أخبر طبيبه العام، عندما كان في سن 14 عاما، أنه يعاني من إرهاق دائم.وكان الفتى كثير التبرم من الطعام الذي يقدم إليه، ولكنه كان بحالة صحية جيدة.

ووجد الطبيب أن الشاب يعاني من نقص فيتامين B12، وتخلص من هذا النقص بإعطائه حقن فيتامين.

كما أحيل الفتى لأحد أخصائي التغذية. وبعد ذلك بعام، بدأ الفتى يشتكي من ضعف السمع، ثم من مشاكل في البصر، وذلك بعد وقت قصير من بدء مشاكل السمع. لم يعثر الأطباء على أسباب لذلك.

وكانت القدرة السمعية للفتى بدأت في الضعف مع بلوغه 17 عاما، لذلك أحيل إلى أخصائي في السمع، والذي وجد أن العصب البصري لديه قد تضرر. لم يعثر الأطباء على سبب ذلك في البداية، حيث لم يكن العصب ملتهبا، أو مضغوطا، كما لم يعثر الأطباء على سبب جيني.

كان نقص فيتامين B12 هو العامل الوحيد الملفت لدى الشاب، مما جعلهم يركزون أكثر على أسلوب تغذيته. وأخبر الفتى أطباءه بأنه لا يأكل منذ فترة المدرسة الابتدائية سوى البطاطس ورقائق شيبسي بعينها وخبز أبيض ورقائق من فخذ الخنزير و نقانق، وأنه لا يأكل أطعمة أخرى بسبب تركيبتها وقوامها.

وجد الأطباء أن الشاب يعاني من نقص شديد في السيلينيوم والنحاس. كما ارتفعت لديه مستويات الزنك، وكان مستوى فيتامين د وكثافة المعادن في العظام متدنية للغاية. كما أصيب الفتى بنقص في فيتامين A و فيتامين E وحمض الفوليك وكذلك الحديد، وإن كان هذا النقص لا يزال في المعدل الطبيعي.

ورجح الخبير الألماني أن المريض يعاني من اضطرابات في عملية التمثيل الغذائي، أي تحويل الغذاء إلى طاقة، الأيض، وهي الاضطرابات التي تؤدي إلى عدم استفادة الجسم بشكل كاف من فيتامين B12، أي أن التغذية قد تتضمن قدرا كافيا من هذا الفيتامين ولكن الجسم لا يستفيد منه بشكل صحيح.