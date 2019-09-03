«سقوط الملاك» يحتفظ بصدارة إيرادات السينما

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

احتفظ فيلم الإثارة والحركة «سقوط الملاك» (أنجيل هاز فولن) بالمركز الأول في إيرادات السينما بأميركا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلاً 11.6 مليون دولار.

والفيلم بطولة جيرارد بتلر ومورغان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك، ومن إخراج ريك رومان وو.

كما احتفظ الفيلم الكوميدي «أولاد طيبون» بالمركز المركز الثاني مسجلاً 9.2 ملايين دولار. والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومن إخراج جين ستوبنيتسكي.

وصعد فيلم الرسوم المتحركة «الأسد الملك 2019» من المركز الخامس إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 6.7 ملايين دولار. واحتفظ فيلم الحركة «هوبس آند شاو» بالمركز الرابع للأسبوع الثاني محققاً إيرادات بلغت 6.3 ملايين دولار. والفيلم بطولة دوين جونسون وفانيسا كيربي ومن إخراج ديفيد ليتش.

وتراجع الفيلم الدرامي «الفائز» من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع مسجلاً 5.7 ملايين دولار. والفيلم بطولة أليكس كندريك وبريسيلا شيرر ومن إخراج أليكس كندريك.