بقدم مقاسها 57.. مراهق يدخل «غينيس»

المصدر: برلين - د ب أ

واجه المراهق الألماني لارس موتزا من برلين مشكلات في العثور على حذاء على مقاسه الذي يبلغ 57 بنظام القياس الأوروبي، ليدخل بذلك موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وحصل موتزا (16 عاماً) على شهادة من موسوعة غينيس بأن قدمه أكبر قدم لمراهق ذكر في العالم.

وقال لارس إن قدمه يبلغ طولها 35 سنتيمتراً.

وقالت والدته إن معظم أحذيته يتم صنعها خصيصاً له بتكلفة تبلغ نحو 1200 يورو (1300 دولار)، مضيفة أن الحذاء الخاص بتدريبه على مهنة النجارة يبلغ ثمنه 1800 يورو.

بينما أشار والده إلى أن قدمه كانت كبيرة منذ الولادة، بدرجة كبيرة وكان قياسها حينذاك 5ر9 سنتيمترات.

