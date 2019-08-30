«ترايبس كارنيفور».. «كل ما يمكنك تناوله»

المصدر: الامارات اليوم

يقدم مطعم ترايبس كارنيفور - دبي مول، عرضاً مميزاً يحمل اسم «كل ما يمكنك تناوله من اللحوم»، ويقدم المطعم ذو الطابع الإفريقي لمحبّي اللحوم قائمة غنية بأطباق اللحوم الممتازة بأنواعها المختلفة، إلى جانب تشكيلة واسعة من السلطات والأطباق الجانبية.

ويقدّم المطعم جلسات داخلية وخارجية واسعة يمكن أن تتّسع لما يصل إلى 138 ضيفاً، يتوزعون بين 96 في الجلسات الداخلية و42 في التراس، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بإطلالات خلابة على وسط مدينة دبي، ونافورة دبي وبرج خليفة. ويستوحي هذا الفرع الجديد تصاميمه من القبائل الإفريقية الأصلية التي تتجلّى من خلال لمسات من الخشب الغامق والألوان الترابية والطابع الدافئ.

ويقوم فريق العمل الودود بتقديم جميع الوجبات في أطباق فردية على طاولة جانبية مباشرة من المطبخ بحيث تبقى طازجة. ويتم تغيير قائمة الطعام كل بضعة أيام، وإضافة لحوم جديدة مع مجموعة من الأطباق الجانبية، فكونوا مطمئنين لأنكم ستجدون دائماً طبقاً مختلفاً لتجربته. والهدف من تغيير الأطباق، حسب المواسم، هو حرص المطعم على استخدام مكونات موسمية طازجة في كل أطباقه.