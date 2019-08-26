هذه الأعراض تنذر بالشلل الرعاش

المصدر: كولن - د.ب.أ

تنذر بعض الأعراض بالإصابة بمرض الباركنسون المعروف أيضاً بالشلل الرعاش، منها أعراض رئيسة تتعلق بالجهاز العضلي الحركي وأخرى ثانوية غير حركية.

وحسب المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية؛ فأن الأعراض الرئيسة للباركنسون تتمثل في بطء الحركة وتيبس العضلات وارتجاف الأيدي، بينما تتمثل الأعراض الثانوية في فقدان حاسة الشم واضطرابات النوم كصعوبة النعاس والتحدث بكلام غير مفهوم والصراخ أثناء النوم.

لذا ينبغي استشارة طبيب أعصاب فور ملاحظة هذه الأعراض لبدء العلاج في الوقت المناسب، علماً بأنه لا يمكن الشفاء منه، ولكن يمكن تخفيف المتاعب وإبطاء مسار المرض بواسطة الأدوية.

يُشار إلى أن الباركنسون هو اضطراب تنكسي في الجهاز العصبي المركزي يؤثر بالسلب على الجهاز الحركي بشكل رئيس.

