البحرين تودع المبدع محمد عواد

المصدر: المنامة - رويترز

نعت هيئة البحرين للثقافة والآثار اليوم المؤلف والمخرج والممثل المسرحي محمد عواد الذي توفي عن 81 عاماً، بعد رحلة عطاء طويلة.

وقالت الهيئة: خسرت الساحة الفنية البحرينية رمزاً من رموز المشهد الفني الخليجي، والذي كانت له إسهامات واضحة في الحراك المسرحي، كتابة وإخراجاً وتمثيلاً.

كما نعاه المستشار الإعلامي لملك البحرين، نبيل الحمر، على تويتر قائلاً: فقدت البحرين اليوم قامة مسرحية وأدبية وثقافية رفيعة.

وأضاف "شكل عطاؤه الفني والمسرحي منذ الستينات رافداً إبداعياً هاماً وأثرى الحركة المسرحية والثقافية في البحرين والخليج العربي".

وولد عواد في يوليو عام 1938 بمنطقة القضيبية في المنامة. بدأ حياته معلماً للفنون قبل أن يؤسس فرقة المسرح الكوميدي عام 1968، كما شارك عام 1970 في تأسيس فرقة المسرح البحريني التي تحولت لاحقاً إلى مسرح أوال.

قدم العديد من المسرحيات مثل «كرسي عتيق» و(إذا ما طاعك الزمان) و«المغني والأميرة» و«يا ليل» و«بوخليل في الميدان» و«السوق» و«حليمة ومنصور» و«سوق البطيخ) و«درب العدل» وغيرها.

ساعده التلفزيون على تحقيق انتشار أكبر من خلال المسلسل الكوميدي «سوالف أم هلال» الذي أدى فيه دور أبوهلال، وشارك في العديد من المسلسلات منها «حسن ونور السنا» المقتبس عن ألف ليلة وليلة و«عجائب زمان» و«مواطن طيب» و«سرور» و«حزاوينا خليجية».

وتولى إدارة الفرقة المسرحية الوطنية بوزارة الإعلام عام 1981، وعُين مشرفاً لمراقبة المصنفات الفنية بوزارة الإعلام.

