الرعاية في الشيخوخة لا تحظى باهتمام ربع الألمان

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشف استطلاع للرأي أن الرعاية في الشيخوخة لا تحظى باهتمام نحو 25% من الألمان.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس، أن نسبة الذين يولون أهمية تامة لهذا الأمر تقل عن 50%. وبحسب استطلاع مماثل أجري في عام 2014، ذكر نحو 20% من الألمان أنهم لا يكترثون حتى تلك اللحظة بكيفية تأمين سبل معيشتهم في الشيخوخة.

وأشار الاستطلاع إلى أن هناك فوارق بين النساء والرجال في ما يتعلق بالتأمين المالي في الشيخوخة، إذ جاء اعتقاد النساء أفضل في ضمان سبل المعيشة في هذه المرحلة من العمر.

أجرى الاستطلاع معهد «كانتار تي إن إس» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من الاتحاد الألماني للمصارف.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري في أبريل الماضي، 1021 ألمانياً تجاوزوا 18 عاماً.