70 خريجاً واعداً في «إعلامي المستقبل»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتم مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أخيراً، برنامج التدريب الصيفي «إعلامي المستقبل»، بتخريج 70 منتسباً من طلبة مدارس الدولة ممن اجتازوا دوراته التدريبية التي خاضوها خلال الفترة من 14 يوليو الماضي، وحتى السابع من أغسطس الجاري.

وقدّم البرنامج سلسلة من ورش العمل الإعلامية التطبيقية للمشاركين، تحت إشراف نخبة من الكوادر الإعلامية التابعة للهيئة، ضمن مجالات: التقديم التلفزيوني، وكتابة التقارير، والإلقاء، والصوت، وصناعة الأفلام الوثائقية.

وتخلل حفل الختام تكريم المشاركين جميعاً بالبرنامج ومنحهم شهادات معتمدة من قبل هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومكافآت، إلى جانب تقديم نسخ من جميع المواد التي عملوا عليها خلال تواجدهم في البرنامج، لتكون مرشداً لهم في المستقبل، ونموذجاً على إبداعاتهم في مختلف المحاور التي خاضوا تجربتها.

وحول رؤية المركز في تأهيل واكتشاف مواهب الأجيال الجديدة الإعلامية، قالت المسؤولة عن برنامج إعلامي المستقبل شيماء عبدالله: «حرصنا من خلال البرنامج على نشر الوعي بين الأجيال الجديدة صاحبة الموهبة في المجال الإعلامي ممن يمتلكون الشخصية القوية والثقة للوقوف أمام الكاميرا والقدرة على الكتابة والإلقاء والتصوير وغيرها، وتعريفهم بآلية صناعة المواد الإعلامية عن قرب أكثر ليكون لديهم صورة شاملة تخدم مستقبلهم المهني».