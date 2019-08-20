قلعة صلاح الدين تتزيّن بالأضواء و40 حفلاً

المصدر: القاهرة - رويترز

تزينت قلعة صلاح الدين الأثرية في قلب القاهرة، واكتست جدرانها بالأضواء الساطعة لاستقبال الآلاف من عشاق الألحان الغربية والنغمات الشرقية الذين توافدوا لحضور افتتاح مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، أول من أمس.

ويقدم المهرجان الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة الآثار أكثر من 40 حفلاً خلال دورته الـ28 بمشاركة فرق وفنانين من مصر وتونس والجزائر وسورية والصين والهند وناميبيا وغينيا وفنزويلا.

ومن أبرز المغنين المشاركين هذا العام التونسية غالية بنعلي والسوري مجد القاسم واللبنانية تانيا قسيس والمصري مدحت صالح.

وفي أولى ليالي المهرجان؛ قدم فريق براس ساوند باند للنفخ والإيقاع المكون من 12 شاباً معزوفات لأغانٍ غربية وأخرى لأشهر أغاني الفلكلور المصري بعد إعادة توزيعها موسيقياً، والتي حظيت بتفاعل كبير من الجمهور.

كما قدم الفريق الموسيقي المصري - الألماني كايرو ستيبس مقطوعات موسيقية بمصاحبة المنشد علي الهلباوي والشيخ إيهاب يونس.

وجاء الختام بصوت مي فاروق التي قدمت باقة من أغاني الطرب الشرقي بمصاحبة فرقة المايسترو مصطفى حلمي.

وشمل برنامج اليوم الافتتاحي للمهرجان تكريم 10 شخصيات فنية من مجالات مختلفة من بينها المغنية نادية مصطفى والمغني محمد الحلو.

ويستمر المهرجان على ثلاثة مسارح في قلعة صلاح الدين حتى الأول من سبتمبر المقبل.

• 10 شخصيات فنية من بينهم نادية مصطفى ومحمد الحلو، كُرِّموا خلال افتتاح المهرجان.