جميلة «المال والبنون» المعتزلة.. في ظهور نادر لأجل «الملك»

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

فاجأت الفنانة المعتزلة جيهان نصر جمهور مسرحية الملك لير بالظهور للمرة الأولى منذ سنوات بعد اعتزالها، إذ حضرت العرض المسرحي الذي يؤدي بطولته النجم يحيى الفخراني، برفقة أبنائها الأربعة.

وظهرت جيهان بالحجاب في كواليس العمل مع الفنانة هبة مجدي، إحدى بطلات المسرحية التي تعرض على مسرح الماركية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

واعتزلت الفنانة الحسناء، التي أطلت على جمهورها في البدايات كموديل إعلانات، الفن عام 1997 وارتدت الحجاب، وتزوجت من رجل أعمال سعودي، واعتزلت الفن بناء على طلبه، ولم تتراجع رغم كثرة العروض عليها.

يذكر أن جيهان نصر صعدت في عالم الفن منذ بداية التسعينات بأدوار صغيرة وكموديل بالإعلانات وأغاني الفيديو كليب حتى حصلت على فرص حقيقية أدت لبزوغ نجمها، وشاركت فى بطولة أعمال فنية حققت نجاحا طوال فترة التسعنيات، وتطورت جيهان لتحصل على دور البطولة فى أكثر من عمل أيضا فى التليفزيون والسينما والمسرح أيضا، وكان أبرز أعمالها مسلسل «المال والبنون 2» والذي تعلق الجمهور بدورها فيه، وأشاد بموهبتها وجمالها.