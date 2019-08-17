هيثم شاكر: إصابتي بالسرطان اختبار لصبري

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

فاجأ المطرب المصري هيثم شاكر، المختفي عن الساحة الفنية منذ خمس سنوات، جمهوره بالكشف عن أن سبب ابتعاده طوال تلك الفترة كان إصابته بمرض خبيث، ولهذا فضّل الابتعاد تماماً حتى يشفى منه.

تصريحات هيثم على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أصابت الجمهور والوسط الفني بصدمة، ولاقت تفاعلاً كبيراً من النجوم ورفاق المهنة، وكذلك من محبي صوت المطرب المصري، الذين انهالوا عليه بالتمنيات بالسلامة والشفاء والتعافي التام من المرض، مؤكدين إعجابهم بفنه وموهبته اللافتة.

وطرح هيثم شاكر ألبومه الجديد منذ أسبوع تقريباً، والذي يحمل اسم «معرفة قديمة»، ولم ينشر أي تصريحات من وقتها حتى الساعات الأخيرة، ومما كتبه على حساباته الرسمية:

«من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد (معرفة قديمة).. الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جداً بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم. شكراً لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرأ كل تعليقاتكم وآرائكم.. شكراً لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم».

وأضاف «عارف إن الغياب كان فترة طويلة، لكن كان فعلاً غصب عني أي تأخير.. 5 سنين عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الألبوم الجديد. إن شاء الله مش هغيب عنكم كتير وهفضل أشتغل على أعمال تليق بقيمتكم.. بشكركم جميعاً.. الحمد لله».

وأوضح هيثم شاكر أنه أصيب بورم خبيث في المعدة والقولون، منذ ست سنوات، وتم استئصال جزء كبير من المعدة في لندن، واضطر للتنقل ما بين العاصمة البريطانية ومصر للعلاج، وتسبب المرض والعلاج في انخفاض وزنه بشكل كبير، ولذا فضّل الابتعاد حتى لا يراه أحد في هذه الصورة، أو يتهمه بالمتاجرة بمرضه.

ويشكل ألبوم «معرفة قديمة» عودة قوية لهيثم شاكر بعد غياب، وشهد تعاوناً مع عدد من المؤلفين والملحنين بمصر والوطن العربي، ويضم الألبوم 12 أغنية، هي: «يا حبيبة» كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي، و«إحنا افترقنا» كلمات رمضان محمد وألحان شادي حسن وتوزيع أحمد وجيه، و«لحقتيني» كلمات نادر عبدالله وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، و«مش مهم أنا» كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، و«ماتوصونيش» كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي.

وحقق الألبوم نجاحاً كبيراً منذ أول أيام طرحه في الأسواق الفنية بمصر.

هيثم شاكر:

«الغياب كان رغماً عني.. وسأشتغل على أعمال تليق بقيمتكم».

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أغنية يضمها ألبوم هيثم شاكر الجديد الذي حظي بنجاح لافت.