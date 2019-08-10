مركز السينما العربية يطلق «جوائز النقاد للأفلام الأوروبية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مركز السينما العربية فرعاً جديداً من جوائز النقاد للأفلام العربية يحمل اسم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، ويُقام بالشراكة مع مؤسسة «الترويج السينمائي الأوروبي»، وهي المبادرة التي تمنح جوائزها للأفلام الأوروبية وصُنَّاعها وتتكون لجنة التحكيم الخاصة به من 30 من أبرز النقاد العرب يشاهدون أفضل الأفلام الأوروبية التي ترشحها المؤسسات الأعضاء في «الترويج السينمائي الأوروبي»، وسيتم تقديم الجوائز خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر المقبل.

وقالت سونيا هاينن المدير الإداري في «الترويج السينمائي الأوروبي»: «أشعر بالسعادة لكون أول تعاون لنا مع مركز السينما العربية في مهرجان كان السينمائي عبر لقاءات المنتجين العرب قد نتج عنه مبادرة جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، إنه من الرائع أن نخطو أولى خطواتنا نحو الترويج للأفلام الأوروبية في العالم العربي».

ماهر دياب وعلاء كركوتي الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية قالا عن المبادرة «منذ تأسيس مركز السينما العربية، كان لدينا هدف مرتبط بحركة النقد السينمائي في العالم العربي، وتسليط الضوء عليه بشكل أكثر فعالية، وهو ما بدأ مع إطلاق جوائز النقاد للأفلام العربية ثم جائزة الإنجاز النقدي التي نكرّم من خلالها النقاد العرب والأجانب المؤثرين في السينما العربية، وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية خطوة جديدة نحو هذا الهدف».