مفاجآت صيف دبي تكمل رحلة الفرح الـ22

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن الدورة الـ22 من مفاجآت صيف دبي، التي اختتمت أول من أمس، نجحت في تقديم الكثير من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية التي أسهمت في إغناء تجارب الزوّار والمقيمين في دبي لقضاء أوقات مفيدة ومسلية.

وشهدت المفاجآت، التي نظمت على مدى 44 يوماً، خلال الفترة من 21 يونيو الماضي إلى الثالث من أغسطس الجاري، مجموعة كبيرة من العروض والفعاليات الترويجية، من بينها فعالية «صفقة اليوم»، التي شملت 40 صفقة حصرية، إضافة إلى العروض الترويجية من 3840 متجراً مشاركاً، التي منحت المتسوّقين تخفيضات تراوحت بين 25 و75%.

وإضافة إلى العروض الترويجية، قدّمت مراكز التسوّق أكثر من 75 فعالية ترفيهية خلال فترة «المفاجآت»، حسب بيان لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منه، إذ «أتيحت الفرصة لزوّار مراكز التسوق للقاء الأبطال الخارقين من فرقة العدالة، ومشاهدة عدد من العروض العالمية، وكان للأطفال نصيب كبير في الأنشطة الترفيهية، التي شملت ورش عمل تفاعلية، ومخيّمات صيفية متنوّعة في مختلف أنحاء المدينة». ولم تقتصر التخفيضات والعروض الترويجية على المحال التجارية، إذ شملت أيضاً الفنادق من خلال أكثر من 130 عرضاً خاصاً خلال فترة «المفاجآت».

وشهدت دورة هذا العام من مفاجآت صيف دبي عروضاً من أكثر من 40 وجهة ترفيهية. كما شهدت المدينة أكثر من 25 عرضاً على المغامرات، لتمنح عشّاق السرعة والمغامرة تجارب مميزة بأسعار مخفّضة.

ولم يكن لأجواء الفرح خلال مفاجآت صيف دبي لتكتمل دون سحوبات الجوائز الكبرى، التي فاقت قيمتها مليوني درهم، من بينها ثماني سيارات من تقديم مجموعة مراكز التسوّق في دبي، وغيرها من الجوائز التي قدمتها مراكز التسوق.

75

فعالية ترفيهية، قدمت خلال «المفاجآت» في مراكز التسوق.

21

يونيو الماضي، انطلقت مفاجآت صيف دبي 2019 التي اختتمت أول من أمس.