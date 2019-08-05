على لوح نفّاث.. «الرجل الطائر» الفرنسي يعبر القنال الإنجليزي

المصدر: باريس - رويترز

نجح مخترع فرنسي في عبور القنال الإنجليزي، أمس، مستقلاً لوحاً طائراً نفاثاً من تصميمه، ليحلق فوق مضيق دوفر خلال نحو 20 دقيقة.

وبعد محاولة مماثلة فاشلة في يوليو الماضي، انتهت بسقوطه في البحر، انطلق فرانكي زاباتا من سانجات التي تقع خارج كاليه في فرنسا، مستقلاً لوحه المزود بخمسة محركات صغيرة، فيما حمل الكيروسين في حقيبة على ظهره.

ورافقت زاباتا، الذي يطلق عليه اسم «الرجل الطائر»، ثلاث طائرات هليكوبتر، ووصل إلى بريطانيا بعدما هبط على سطح قارب بمنتصف الطريق الذي يمتد لـ 35 كيلومتراً، لإعادة التزود بالوقود. ولوَّح المخترع لجمهور تابع الحدث قبل أن يهبط بسلام في خليج سانت مارجريت، بالقرب من دوفر على الساحل الجنوبي لبريطانيا.

وقال زاباتا للصحافيين لدى وصوله «في الكيلومترات الأخيرة كنت أستمتع بالأمر.. لست أنا من يحدد إن كان هذا حدثاً تاريخياً، بل الزمن».

وأضاف، قبل أن تتساقط دموعه «صممنا آلة قبل ثلاثة أعوام.. والآن عبرنا القنال، إنه ضرب من الجنون».

وأشار إلى أن الاستخدامات الممكنة للوح لم تتضح بعد، مضيفاً أن المركبة معقدة، لدرجة تجعل من غير المرجح أن يتمكن الرجل العادي من قيادتها.

وتابع: «ليست بالآلة التي يمكن أن تستقلها للذهاب إلى المخبز صباح يوم الأحد».