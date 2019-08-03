المصدر: علي بن ثالث

غالباً يكون الغوص - في المغاصات التي تحمل قصصاً تاريخية - شعوراً يختلف عن الغطسات العادية أو المكررة لديَّ، فقبل الغطس أو البحث عن أفضل مكان له، لابد أن أقرأ عنه لأسباب عدة؛ منها أنني أغذي هذا الفضول والتوقعات التي ستواجهني، كما أن ذلك يساعدني على اختيار أفضل إعدادات تصويرية ممكنة، لتحقيق أفضل نتائج.

صورة لدبابة، وهي أداة قتل كما نعرف.. إلا أنها في هذا الإطار قد وهبت الحياة للمخلوقات البحرية.. من منطقة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

علي خليفة أحمد سعيد بن ثالث الحميري،

من مواليد إمارة دبي، مصور فوتوغرافي ومحترف تصوير

أفلام وثائقية، حاصل على دبلوم تصوير وثائقي

من أكاديمية لندن، ودبلوم في اللغة والأدب الفرنسي

من جامعة مونبلييه الفرنسية.