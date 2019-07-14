شرطي أميركي يقتل «فتاة بمسدس مزيف»

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

أظهر تسجيل مصور، نشر أمس، أن شابة عمرها 17 عاماً قتلت برصاص شرطي في كاليفورنيا، الأسبوع الماضي، كانت على ما يبدو تصوّب مسدساً مزيفاً على الشرطي عندما أرداها.

والفيديو الذي نشرته شرطة فالرتون، عقب تساؤلات من أسرة الشابة، يظهر هانا وليامز تسقط أرضاً وتطلب مساعدتها بعد إطلاق النار عليها، وأمكن مشاهدة المسدس المزيف على الأرض بجانبها في التسجيل.

ونشرت الشرطة أيضاً، أول من أمس، تسجيلاً صوتياً لاتصال أجراه الوالد، بنسون وليامز، بالطوارئ بعد 90 دقيقة من إطلاق النار عليها، للإبلاغ بأن ابنته مفقودة.

ويقول الوالد للمجيب على الهاتف باكياً إنه يخشى أن تلحق ابنته الأذى بنفسها، وإنها تتناول الأدوية المضادة للاكتئاب.

وقالت الشرطة إن المواجهة الدامية حصلت بعد أن رصد الشرطي الذي أطلق النار، الشابة وهي تقود السيارة بسرعة كبيرة على طريق سريع، عندما كان في طريقه مع كلبه إلى البيطري.