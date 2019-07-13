المصدر: علي بن ثالث

إحدى فوائد البحار والمحيطات للإنسان هي توفير الأوكسجين في الغلاف الجوي، فالمحيطات توفّر 50% من الأوكسجين في الجو وتخزّن ثاني أكسيد الكربون 50 مرةً أكثر من الهواء، كما أن السباحة في مياه البحر تزيد من انتعاش الجلد وتحسّن صحته. وبما أن المحيطات تغطي 70% من مساحة الأرض، فهي تنقل الحرارة من خط الاستواء إلى القطبين، وهذا كله يساعد على تنظيم المناخ على الكوكب وتخفيف تغيّر المناخ الذي قد يحصل لاحقاً، فمياه المحيطات تساعد على جعل الجو معتدلاً وتنظم سقوط الأمطار وتحد من حدوث الفيضانات والجفاف. «الصورة للسرطان الصغير، وحجمه لا يتجاوز سبعة مللمترات من منطقة لمبي في إندونيسيا».

علي خليفة أحمد سعيد بن ثالث الحميري،

من مواليد إمارة دبي، مصور فوتوغرافي ومحترف تصوير

أفلام وثائقية، حاصل على دبلوم تصوير وثائقي

من أكاديمية لندن، ودبلوم في اللغة والأدب الفرنسي

من جامعة مونبلييه الفرنسية.