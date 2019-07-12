دبي.. صيف غنيّ وتجارب مرحة وعروض مذهلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع حلول فصل الصيف، ومع النمو المتزايد في أعداد السيّاح القادمين إلى دبي، تسعى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إلى إبراز مكانة دبي ضمن قائمة الوجهات السياحية الصيفية المفضلة لدى السيّاح من مختلف الجنسيات، وذلك من خلال سلسلة من المهرجانات والفعاليات التي ينتظرها المقيمون والزوار على حد سواء، مثل «مفاجآت صيف دبي»، وفعاليات رمضان والعيد في دبي، التي تندرج ضمن تقويم قطاع التجزئة السنوي. وتتعاون المؤسسة مع مراكز التسوق في دبي لتقديم تجربة متكاملة تلبي تطلعات الزوّار، والعمل على تقديم تقويم غني بالعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية خلال فصل الصيف.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات وقطاع بيع التجزئة، أحمد الخاجة، إن: «دبي من أهم الوجهات السياحية خلال الصيف، حيث تشهد المدينة موسماً حافلاً بالعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية والتجارب العائلية الممتعة، التي تستقطب الزوار من حول العالم، نحن سعداء بمستويات الابتكار التي يتميز بها قطاع التجزئة في الإمارة، حيث تقدّم مراكز التسوق تجارب مميزة لزوارها، الأمر الذي يسهم في تعزيز جاذبية دبي باعتبارها أيقونة سياحية متفردة بمعالمها ومراكز التسوق التي تزخر بها، لتؤكد دبي استمرارية تقديم كل ما هو جديد ومبتكر لمفاجأة زوارها وتلبية متطلباتهم، سواء للتسوق أو الترفيه، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها خياراً مفضلاً للزوّار من الشرق والغرب، في أي وقت من العام، نحن فخورون بكل ما نقدمه من تجارب لزوّارنا ونسعى للأفضل دائماً، كما نتطلّع للترحيب بزوّار دبي للاستمتاع بأجمل الأوقات خلال فصل الصيف».

الصيف موسم متميز للتسوّق

أحد أهم الأسباب لزيارة دبي خلال فصل الصيف، العروض الترويجية التي تشهدها المدينة خلال «مفاجآت صيف دبي»، التي عادت في موسم جديد في الفترة من 21 يونيو حتى الثالث من أغسطس، لتقدّم للمقيمين والزوّار مجموعة واسعة من العروض والتخفيضات والجوائز، حيث يمكن لعشّاق التسوّق الاستفادة من تخفيضات تصل لغاية 90% على نخبة من العلامات التجارية والمتاجر العالمية والمصممين المحليين من مختلف القطاعات، وبالإضافة إلى العروض الترويجية، تحرص مراكز التسوّق على إضفاء لمسة من التنوّع على ما تقدمه لزوّارها، خصوصاً في ما يتعلق بالمأكولات والمشروبات والترفيه.

وترى الرئيس التنفيذي للمراكز في «مِراس»، سالي يعقوب، أن «موسم الصيف يتيح فرصة رائعة لاستكشاف دبي، حيث صمّمنا وجهاتنا بأسلوب يوفر للمقيمين والزائرين على حدّ سواء، طرقاً عديدة ومذهلة لاختبار تجارب تعكس نبض وحيوية المدينة على مدار العام، وفي هذا الصيف نتعاون مع المستأجرين في وجهاتنا لتقديم عروض وحسومات رائعة».

وأضافت يعقوب: «إلى جانب ذلك، يمكن للزائرين الارتقاء بتجاربهم في المدينة أثناء الصيف، من خلال مواقع الجذب الترفيهية العائلية، الحافلة بالمرح والإثارة مثل (جرين بلانيت) و(هب زيرو) و(ماتيل بلاي تاون) و(لاغونا واتربارك) و(روكسي سينما) و(سي بريز)، ونؤكد التزامنا بتوفير أفضل التجارب القيمة مقابل الكلفة لعملائنا، كما نحرص على الإسهام بشكل فعّال في تعزيز اقتصاد دبي، وتحقيق أهداف الإمارة في قطاعَي التجزئة والسياحة».

وتسعى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بشكل مستمر إلى تمكين الزوّار والمقيمين من التوفير خلال الصيف، وذلك من خلال تقديم «بطاقة دبي»، التي تمكّن حامليها من الاستمتاع بأفضل المعالم والوجهات والجولات السياحية في دبي بأفضل الأسعار، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على أسعار خاصة في أفضل المتاجر والمعالم السياحية في دبي، من التجارب العائلية الشائقة إلى أجمل المغامرات في الحدائق المائية.

تجارب الترفيه

وتقدّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً حافلاً بالعروض والفعاليات الترفيهية خلال فصل الصيف، مثل الحفلات الموسيقية التي يحييها نجوم عالميون، والعروض الترفيهية داخل مراكز التسوّق. ويعد الحدث السنوي لمفاجآت صيف دبي فرصة مواتية للمقيمين والزوّار من دول الخليج العربي وبقية دول العالم، للاستمتاع بأجمل الأوقات خلال فصل الصيف.

وتسهم وجهات الترفيه والتسوّق في دبي في جذب المزيد من الزوّار إلى المدينة من خلال تقديم تجارب متميزة، مثل الألعاب النارية، والمتاجر المؤقتة التي تنظمها علامات فاخرة، الأمر الذي يسهم في إثراء تجربة الزوّار خلال الصيف.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للعمليات في «إعمار مولز»، نتالي بوغدانوفا: «لطالما كانت (إعمار مولز) شريكاً استراتيجياً لـ(مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة)، وحرصت دائماً على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهةً مفضلةً للزوار من كل أنحاء العالم، وعلى مدار السنة، وتستعد جميع وجهاتنا، وفي مقدمتها (دبي مول)، بالإضافة إلى (دبي مارينا مول) و(سوق البحار) و(مجمع الذهب والألماس)، بالإضافة إلى مراكز التسوق الكائنة في المجمعات السكنية، إلى دعم المؤسسة خلال موسم الصيف، عبر باقة من الفعاليات المميزة والمناسبة لجميع أفراد الأسرة». وأضافت بوغدانوفا «يسرنا أن نشهد أيضاً الدعم الكبير من قبل تجار التجزئة في وجهاتنا عبر العروض الترويجية المميزة التي سيطلقونها، بالتزامن مع البرامج والأنشطة الترفيهية العائلية التي ننظمها في مراكز التسوق التابعة لنا، الأمر الذي نثق بأنه سيحظى باهتمام واستحسان الزوار، علاوة على دوره الإيجابي في تأكيد موقع دبي الراسخ كخيار أول للمسافرين من المنطقة والعالم، والراغبين في تمضية أروع العطلات الصيفية في المدينة».