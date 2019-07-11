ولادة طفلة من رحم امرأة متوفاة

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

لأول مرة في أميركا الشمالية، خرجت طفلة إلى الحياة من رحم تمت زراعته لأمها من متبرعة متوفاة كانت قد أنجبت سابقاً.

وأعلنت عيادة كليفلاند كلينك، بولاية أوهايو الأميركية، أن الطفلة ولدت الشهر الماضي بالمستشفى لأم في الثلاثينات من عمرها، حيث خضعت الأم لتجربة بحثية شملت 10 نساء مصابات بعقم عامل الرحم، ما يعني أنه ليست لديهن أرحام.

وأكمل فريق البحث خمس عمليات زراعة، نجحت من بينها ثلاث عمليات، من ضمنها تلك التي أدت إلى ولادة هذه الطفلة. والمرأتان الأخريان تنتظران نقل الأجنة، بينما تنتظر نساء أخريات إجراء عملية الزراعة.

وقالت الطبيبة أوما بيرني، عضو الفريق الطبي للمرأة، في حين أن الولادة التي تم الإعلان عنها الثلاثاء كانت جزءاً من مشروع بحثي، فإنه «من المثير رؤية الخيارات المتاحة للنساء في المستقبل».