انخفاض عدد المليونيرات لأول مرة منذ 2008

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

انخفضت ثروات أغنى أغنياء العالم للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وفقاً لتقرير نشرته شركة كابجيميناي للخدمات الاستشارية، أمس.

وهبطت ثروات المليونيرات بنسبة نحو 3% إلى 68.1 مليار دولار مقارنة بعام 2017، وهذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها ثرواتهم منذ عام 2011.

في الوقت ذاته، انخفض عدد المليونيرات لأول مرة منذ الأزمة المالية عام 2008.

وفي ألمانيا، انخفض عدد الأشخاص الذين تزيد ثرواتهم على مليون دولار إلى 1.35 مليون شخص، أي ما يمثل 1.1% من سكان ألمانيا.

وتعتقد شركة كابجيميناي أن أسباب هذا الاتجاه هي النزاعات التجارية الدولية، وانعدام الأمن الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكذلك الخسائر في البورصات.