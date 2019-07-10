«الحياة صور».. شهادات حية من الزمن الجميل

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يرصد برنامج «الحياة صور»، الذي يبث على تلفزيون الشارقة التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، حياة الكثير من الشخصيات التي تروي - عبر مجموعة من الصور - أحداثاً مهمة حصلت خلال مسيرة حياتها الشخصية، أو عبر صور لأماكن وأفراد كان لهم دور وتأثير في حياتها، بمختلف الجوانب الشخصية والمهنية.

ويُعرض البرنامج بطريقة مبتكرة، حيث يقدم البرنامجَ الضيفُ نفسه، ليعرض للمشاهدين شهادات حية تنقلهم إلى ذاكرة الزمن الجميل، وتاريخاً قديماً عاشه آباؤنا وأجدادنا، موثقة بصور تم التقاطها قديماً بالأبيض والأسود، حيث تسرد هذه الصور حياة من عاشوا في تلك الفترة، وترصد السيرة الذاتية للضيف، والعديد من الشخصيات الموجودة في تلك الفترة، أو بصور ملونة تنقل حكايات لأحداث أكثر معاصرة، وتشرح التطورات التي حصلت خلال الأعوام الماضية.

ويحتفي البرنامج بالجذور العريقة لإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال استضافة شخصيات إماراتية وعرب وخليجيين، شكلوا شاهداً على تلك الحقبة الزمنية، التي تسرد مرحلة مهمة كان لها الأثر العميق في بناء الدولة.

ويُعرف الضيف المشاهدين، من خلال الصور، بالعديد من تفاصيل وعادات سكان المنطقة، بدءاً بالبيوت والأعراس، مروراً بحكايات وطقوس القهوة العربية الأصيلة، وحتى حياة البحر وحكاياته مع اللؤلؤ وأغاني المطوع والنوخذة، ومراحل تعليمهم المختلفة وطرق التدريس في تلك الفترة، مع إجراء بعض المقارنات بين الماضي والحاضر.

واستضاف البرنامج العديد من الضيوف والشخصيات والفنانين التشكيليين، الذين لهم تأثير وحضور، ومن أبرزهم الدكتورة رفيعة غباش أول طبيبة نفسية في الإمارات - ورئيسة الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا، وعلي التميمي ممثل ومخرج وشاعر إماراتي، وثريا العوضي سيدة أعمال إماراتية، والدكتور راشد أحمد المزروعي، مدير عام مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات.



يقدم البرنامجَ الضيفُ نفسه، ليعرض للمشاهدين تاريخاً قديماً، عاشه آباؤنا.

البرنامج يُعرِّف بعادات سكان المنطقة والبيوت والأعراس وحياة البحر.