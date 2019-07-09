100 بورتريه لنجيب محفوظ في «ملتقى القاهرة للكاريكاتير»

المصدر: القاهرة - رويترز

للعام السادس على التوالي يرسم ملتقى القاهرة الدولي للكاريكاتير البسمة على الوجوه ويشيع البهجة بلوحات ساخرة تعبر عن آراء وأفكار وثقافات 345 فناناً من 71 دولة.

وافتتح الملتقى، أول من أمس، في قصر الأمير طاز الأثري بالقاهرة القديمة بحضور عدد من الفنانين التشكيليين والدبلوماسيين والشخصيات العامة.

وتماشياً مع تيمة الملتقى هذا العام التي تحمل عنوان «الثقافة ورموزها» أقيم معرض خاص ضم 100 بورتريه للأديب المصري الراحل نجيب محفوظ برؤية فنانين عرب وأجانب.

وكان أبرز أعمال هذا المعرض لوحة تشكيلية للفنان المصري جلال جمعة صنعها من الزلط (الحصى).

وقال جمعة (71 عاماً)، في الافتتاح «هذا العمل صنع بعناية ودراسة واستغرق مني وقتاً للبحث عن قطع الزلط الملائمة لتشريح وجه الأديب العالمي الذي أكن له كل تقدير واحترام».

كما كرّم الملتقى مجموعة من فناني الكاريكاتير العرب والأجانب منهم الإماراتية آمنة الحمادي والسعودي أيمن الغامدي والكويتية سارة النومس واللبناني أنس اللقيس والياباني تومو تاباتا.