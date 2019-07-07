«صيفك وَيّانا».. مخيم للمغامرات وتنمية المهارات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم فعاليات المخيم الصيفي «صيفك ويانا»، الذي تنظمه «ناشئة الشارقة»، التابعة لـ«مؤسسة ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، ويستمر لمدة شهر.

ويهدف المخيم إلى إنشاء بيئة مناسبة تلبي احتياجات الناشئة في الفئة العمرية من 13 إلى 18 سنة، وتتوافق مع تطلعاتهم وتعزيز مهاراتهم في الابتكار والإبداع الفني والتميز الرياضي، من خلال فعاليات منوّعة وهادفة.

وسيُنفذ المخيم في مراكز ناشئة الشارقة بكل من واسط والذيد وكلباء وخورفكان، بمشاركة 120 ناشئاً، مشتملاً على العديد من ورش العمل والدورات التدريبية في علوم الفضاء والكيمياء وأساسيات التواصل، إضافة إلى تنسيق الزهور، والفنون المسرحية والتشكيلية، وألعاب المغامرات والرياضات المتنوعة.

وقالت مديرة ناشئة الشارقة بالإنابة، فاطمة محمد مشربك: «نحرص في ناشئة الشارقة على تحفيز الطاقات الإبداعية لمنتسبينا، وتشجيعهم على الاستثمار الأمثل لأوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية، تناغماً مع رسالتنا التي تتجسد في اكتشاف وتنمية واستثمار طاقات الأجيال في بيئة إماراتية محفزة على الإبداع والابتكار، من خلال تصميم وتنفيذ برامج وأنشطة وفعاليات تستشرف المستقبل، بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين».

وأضافت مشربك: «تقدم ناشئة الشارقة في مخيمها (صيفك ويانا)، باقة من البرامج الترفيهية والورش التعليمية التفاعلية، تتيح لأبنائنا فرصة الانخراط في أنشطة شائقة تجمع بين ستة مسارات مختلفة، تتمثل في العلوم والتكنولوجيا، والآداب واللغات، وريادة الأعمال، إلى جانب الرياضة بمختلف أنواعها والفنون المبتكرة ومهارات الحياة، لتأسيس أجيال واعية ومؤثرة تتسم بالعلم والمعرفة».