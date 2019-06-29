8 من الحيتان الأسيرة في روسيا.. إلى الحرية

المصدر: موسكو - رويترز

أطلقت روسيا سراح حوتين قاتلين (أوركا)، وستة من الحيتان البيضاء (بيلوجا) من محبسها، أول من أمس، وهي المجموعة الأولى من 100 حوت تقريباً أثار أسرها في أقصى الشرق الروسي، العام الماضي، استهجاناً دولياً.

وقال المعهد الروسي لبحوث مصايد الأسماك وعلم المحيطات إن الثدييات أعيدت إلى مواطنها الطبيعية في بحر أوخوتسك. وكانت الحيتان أسرت الصيف الماضي، لبيعها لمتنزهات بحرية وأحواض أسماك في الصين.

وشغلت محنة الحيتان الأسيرة، التي وضعت في أحواض ضيقة، كثيرين في أنحاء العالم، ودفعت مشاهير من ضمنهم ليوناردو دي كابريو إلى المناشدة لإطلاق سراحها.

وقال المعهد الروسي إن الحوتين القاتلين (أوركا) أعيدا إلى المياه بشكل منفصل عن الحيتان الأخرى، وكانا يعانيان «توتراً» بشأن عودتهما إلى موطنهما، لكنهما سبحا بالقرب من الشاطئ لساعات، قبل أن يغادرا إلى المياه المفتوحة.

وقالت منظمة جرينبيس إن الحيتان نقلت في حاويات صغيرة، وأطلق سراحها دون إعادة تأهيلها في الموقع أولاً «ما يثير خطر تعرضها لصدمة أو نفوقها».

وأضافت المنظمة أن «العملية كلها تمت بسرية»، وأنه كان ينبغي إشراك علماء دوليين ومستقلين.

وكان التحرك لبدء إطلاق سراح الحيتان، وإعادتها إلى مواطنها الطبيعية بشكل تدريجي، قد أعلن أخيراً، خلال برنامج الأسئلة والأجوبة السنوي الذي يعقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويسعى من خلاله إلى تلميع صورته أمام الرأي العام الروسي. وأصدر الكرملين أوامر للسلطات المحلية، في أقصى الشرق الروسي، بالتدخل قبل أشهر لكن المشكلة المتعلقة بكيفية إعادة الحيتان إلى مواطنها دون تعريضها لضرر أدى إلى تأجيل العملية. وثبتت أجهزة تتبع في الحيتان المُفرج عنها، لتسهل مراقبة حركتها وسلوكها.

الثدييات أعيدت

إلى مواطنها

الطبيعية في بحر

أوخوتسك.