رحيل المخرج محمد النجار صاحب «زمن حاتم زهران»

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

توفي المخرج المصري المعروف محمد النجار بعد صراع مع المرض وعن عمر ناهز 65 عاماً. وتعرض النجار لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى. ونعى مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المخرج الراحل ووصفه بأنه أحد أقطاب نقابة المهن السينمائية، وقالت النقابة في بيان لها: «بقلوب باكية وعيون دامعة نشاطركم الأحزان في مصابنا الجلل المخرج الكبير محمد النجار، نسأل الله العلي القدير أن يسكن الراحل فسيح الجنات ويلهم أسرته والأسرة الفنية الصبر والسلوان».

ولد محمد النجار في القاهرة عام 1954. وهو من المخرجين الكبار الذين أثروا الحياة الفنية والسينمائية. بدأ مشواره الفني بفيلم اعتبر أنجح الاعمال السينمائية وهو فيلم «زمن حاتم زهران» مع النجم الراحل نور الشريف الذي كان شديد الحماس لموهبة النجار وقدمه في أول أعماله.. وتوالت أعمال النجار الناجحة مثل أفلام «الهجامة»، و«الصرخة»، و«صعيدي رايح جاي»، و«رحلة حب»، «عوكل» و«الذل»، و«علي سبايسي»، و«بحبك وأنا كمان»، و«صباحو كدب» وغيرها من الاعمال المعروفة. وفي الدراما التلفزيونية قدم مسلسلات مثل «لما التعلب فات»، «الظلال»، «شباب رايق جدا»، «علي يا ويكا»، «لقاء على الهواء»

تخرج النجار في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1978، وحصل على درجة الماجستير في الإخراج سنة 1979، وكان يُدرس في العديد من المعاهد الفنية المصرية. بدأ مشواره الفني بالعمل كمساعد إخراج ومخرج منفذ في نحو 52 فيلما، مع العديد من المخرجين السينمائيين أبرزهم المخرج الراحل الكبير عاطف الطيب.

ونعى عدد كبير من النجوم الفقيد بكلمات مؤثرة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مثل طارق لطفي وندى بسيوني ومنة فضالي وشريف خيرالله والإعلامية بوسي شلبي

ونشرت منة فضالي صورة على «فيس بوك» للمخرج الراحل، وعلقت: «اشتغلنا مع بعض، وكنت في قمة سعادتي، من أطيب الناس بجد، وكنت بتخاف عليا أوي، ولسه كنا بنتكلم».

ونعته الفنانة ندى بسيوني عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر» قائلة «خالص التعازي في وفاة المخرج الكبير محمد النجار، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته».

وعبر الفنان طارق لطفي عن حزنه الشديد برحيل محمد النجار وكتب على «فيس بوك»: «فقدنا إنسانا رائعا ومخرجا عظيما، وداعاً محمد النجار».

ونعت الإعلامية بوسي شلبي الفقيد عبر حسابها الرسمي بإنستغرام، قائلة: «البقاء والدوام لله، رحل المخرج السينمائي محمد النجار».

نقابة المهن السينمائية وعدد كبير من النجوم نعوا المخرج الراحل.