قارئ كتب إلكترونية بشاشة ضخمة من «شاومي»

المصدر: بكين - د.ب.أ

أطلقت شركة «شاومي» قارئ الكتب الإلكترونية Moaan W7 الجديد، الذي يمتاز بشاشة ضخمة قياس 10.3 بوصات.

وأوضحت الشركة الصينية، أن التحكم في الشاشة لا يتم عن طريق اللمس فقط، بل أيضاً بوساطة قلم يتيح كتابة ملحوظات ورسومات على الشاشة بخط اليد. ويمكن تحويل هذه الملاحظات إلى نص مطبوع بفضل خاصية التعرف الأوتوماتيكي إلى الخط اليدوي.

وتتمتع الشاشة بدقة وضوح 1404 × 1872 بيكسل، مع ذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت. ولم تذكر «شاومي» أي معلومات حول المعالج، الذي ينبض بداخل الجهاز، لكنها أفادت بأنه يعتمد على نظام التشغيل أندرويد 8.1.