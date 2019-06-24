موسم من الوصفات الشهية مع الشيف مي وأخريات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، التابعة لأبوظبي للإعلام، عن عرضها باقة متنوّعة من أشهر برامج الطهي العالمية والمحلية على شاشة قناة أبوظبي، ضمن دورتها البرامجية الجديدة، التي انطلقت عبر قنواتها المختلفة لموسم الصيف.

وتعرض قناة أبوظبي برنامج «مطبخ مي» الجديد المستوحى من حياة الشيف مي، وهو البرنامج الأول من نوعه في المنطقة الذي يقدم وصفات من كل المطابخ العالمية للمشاهد العربي، إذ يستضيف في كل حلقة أحد المشاهير العرب، إلى جانب أصدقاء الشيف مي، من بينهم دارين حداد وهشام ماجد ومي عمر وأكرم حسني وأحمد فهمي وبيومي فؤاد ورجاء الجداوي وعلي الطيب.

ويتميز البرنامج المؤلف من 20 حلقة بتنوع موضوعاته، إذ تطرح الشيف مي في كل حلقة موضوعاً معيناً، وتحضر المائدة وفقاً لذلك، ولا يقتصر البرنامج على الطبخ، بل تطلع الشيف مع ضيوفها الجمهور على كيفية ترتيب مائدة الطعام والأطباق، إضافة إلى نصائح حول تزيين الأطباق.

ويعود برنامج «مدرسة الطبخ»، الذي تقدمه سيدة الديكور والمطبخ العالمية الشهيرة، مارثا ستيوارت، بموسمه الرابع إلى قناة أبوظبي، إذ ستقدم خلال 13 حلقة مجموعة من الوصفات المتنوّعة من عدد من المطابخ العالمية، من بينها الإيطالي والإنجليزي والفرنسي والهندي، فضلاً عن مشاركتها للنصائح حول مقادير الطهي للأكلات المشابهة لتلك التي تعدها خلال الحلقة. ويشهد موسم الطبخ على قناة أبوظبي البرنامج «ديليشوس ميس دال» الشهير للشيف صوفي دال، إذ تعدّ صوفي في كل حلقة من حلقاته الست قائمة متنوّعة من المأكولات لتشمل المقبلات والوجبة الرئيسة وطبق الحلوى. ويعود النجاح - الذي حققته الشيف دال في البرنامج - إلى شغفها بإعداد أطباق مبتكرة ومتنوّعة، إذ شهدت المواسم السابقة متابعة واسعة من قبل السيدات اللاتي يرغبن في إضافة لمسة على أطباقهن، إذ تشارك الشيف العديد من النصائح حول المقادير وكيفية انتقائها وتحضيرها قبل استخدامها في الطبخ. كما تعرض قناة أبوظبي الموسم الثاني من برنامج شيف موني غود فود، وسيشارك كل من جي راينر وسوزانا رايد الجمهور نصائحهما حول تحضير المأكولات بأسلوب ذكي يسهم في توفير الأموال ويقلل من فوائض الأطعمة، فضلاً عن إعداد الأطباق الفارهة التي تقدمها المطاعم الراقية في المملكة المتحدة، لكن بأسعار مقبولة تناسب الجميع.