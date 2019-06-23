إيقاعات العالم تصدح مجدداً في «موازين» المغرب

المصدر: الرباط - رويترز

وسط إجراءات أمنية مكثفة وحضور جماهيري كبير، انطلقت الدورة الـ18 من مهرجان موازين إيقاعات العالم، الذي يعد أكبر حدث فني ينظمه المغرب سنوياً، ويجمع نجوم الغناء والموسيقى من أنحاء العالم.

وعلى مسرح النهضة المخصص للموسيقى الشرقية، انطلقت أولى الحفلات، مساء أول من أمس، مع المغني المغربي محمد رضا، والمغنية اللبنانية كارول سماحة.

ويستضيف هذا المسرح، خلال الأيام المقبلة، مجموعة من النجوم العرب، بينهم اللبنانية ميريام فارس، والفلسطيني محمد عساف، والأردنية ديانا كرزون، والإماراتي حسين الجسمي.

أما جمهور مسرح محمد الخامس في الرباط فكان على موعد، مساء أول من أمس، مع فرقة باليه فلامينكو دي أندلوسيا (إسبانيا)، التي قدمت عرضاً شائقاً جمع بين الموسيقى والأداء الحركي الرشيق.

وعلى مسرح السويسي، كان الموعد مع المغني الكولومبي جي بالفين، والمغنية الإسبانية روزاليا.

وكان التفاعل الأكبر من جمهور المهرجان مع الأغنية الشعبية المغربية، التي حضرت في الافتتاح مع مصطفى بروكون وزهيرة الرباطية على مسرح شاطئ سلا.