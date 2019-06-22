دراما رمضان 2020 تستثمر في نجاحات العام الجاري

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

لم يكد ينتهي الموسم الدرامي لرمضان 2019 حتى بدأ صناع الدراما في الإعلان عن الأعمال التي سيتم تقديمها في رمضان المقبل، بل قام البعض بالإعلان عن مشاركتهم في الموسم الدرامي 2020، حتى قبل انتهاء شهر رمضان الماضي، مثل الفنان عادل إمام، حيث أعلن المنتج تامر مرسي، مالك شركة «سينرجي» للإنتاج والتوزيع، عن التعاقد مع الزعيم لعرض مسلسل «فالنتينو» في الموسم الرمضاني المقبل، وهو المسلسل الذي كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، ثم تم تأجيله بسبب عدم استكمال تصويره، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته دلال عبدالعزيز ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وحمدي الميرغني، وتدور أحداث المسلسل حول رجل أعمال يدعى «نور عبدالمجيد»، يمتلك مدارس خاصة، ويعاني من شخصية زوجته المتسلطة طوال الوقت.

النهاية

وبعد غياب عامين، يعود الفنان يوسف الشريف ليشارك في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل «النهاية»، بعد أن أعلن المنتج تامر مرسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاقد شركة «سينرجي» مع الشريف، كما قام الفنان بنشر بوستر للمسلسل الجديد في تغريدة على حسابه على «تويتر» معلقاً «يا رب خير»، وتفاعل الفنان محمد هنيدي مع التغريدة، معرباً عن ثقته بنجاح العمل، وأنه «هيكسَّر الدنيا». ويمثل «النهاية» التعاون الثالث بين يوسف الشريف وشركة سينرجى بعد «كفر دلهاب» و«القيصر»، وهو سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي. وللعام الثالث على التوالي، يواصل الفنان محمد رمضان حضوره في السباق الدرامي الرمضاني، حيث أعلن عن توقيع عقد مع المنتج تامر مرسي أيضاً لتقديم مسلسل جديد في رمضان المقبل، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل العمل أو المشاركين فيه حتى الآن.

مسلسلات الأجزاء

نجاح بعض الأعمال الدرامية في رمضان 2019 كان حافزاً لصناعها لتقديم أجزاء جديدة منها، مثل مسلسل «كلبش» من بطولة الفنان أمير كرارة، حيث تم التعاقد على إنتاج الجزء الرابع من المسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وبذلك يكون «كلبش» أول مسلسل يتم إنتاج أربعة أجزاء منه في السنوات الأخيرة الماضية، بعد مسلسل «ليالي الحلمية» للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

كذلك أعلنت أسرة مسلسل «الهيبة» عن تقديم موسم رابع من العمل يعرض في 2020، بعد الأصداء الواسعة التي أحدثها الجزء الثالث الذي عرض في رمضان الماضي بعنوان «الهيبة الحصاد» بين الجمهور وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وقام ببطولته الفنان تيم حسن والفنانة سيرين عبدالنور.

وفاجأ المنتج محمد مشيش، منتج مسلسل «زي الشمس»، جمهور العمل الذي عرض في رمضان الماضي بالإعلان في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر» أن هناك جزءاً ثانياً من العمل سيتم تقديمه في رمضان 2020، وأن النهاية الغامضة التي جاءت في الحلقة الأخيرة منه تمهد للجزء الجديد، محاولاً بهذا التصريح إنهاء الجدل بين متابعي المسلسل حول نهايته التي جاءت ملتبسة وغير واضحة، وطرحت لديهم العديد من التساؤلات. المسلسل كتبته مريم نعوم، وأخرجه سامح عبدالعزيز، ومن بطولة دينا الشربيني وإلهام عبدالغفور وسوسن بدر وأحمد السعدني وجمال سليمان.

من جانب آخر، نفى السيناريست هاني سرحان ما تردد عن تقديم جزء ثان من مسلسل «لمس أكتاف»، بطولة ياسر جلال وحنان مطاوع، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل.

وفي الوقت الذي طرح فيه الفنان محمد إمام، عبر صفحته على موقع «تويتر»، سؤالاً على متابعيه إذا ما كانوا يؤيدون تقديم جزء ثان من مسلسله «هوجان»، وجاء معظم الإجابات بالموافقة، كشف كاتب المسلسل محمد صلاح العزب في تصريحات صحافية أن صناع العمل قرروا عدم تقديم جزء جديد منه، لأن الشخصية لا تحتمل مزيداً من الأحداث، واكتفوا بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل في رمضان الماضي.

«مملكة إبليس»

من الأعمال التي لم يتم حسم موعد عرضها مسلسل «مملكة إبليس»، الذي يعود به الكاتب محمد أمين راضي بعد غياب يقارب ثلاث سنوات، وكان من المتوقع أن يعرض العمل في رمضان الماضي، وترددت أنباء عن عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وليس عبر القنوات التلفزيونية، وبينما أشارت أخبار إلى إمكانية عرضه في أكتوبر المقبل، رجحت التوقعات أن يتم ضمه إلى الموسم الدرامي لرمضان 2020. والمسلسل من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي ومحمود الليثي وسلوى خطاب.