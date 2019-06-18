سنة سجناً لسعد الصغير لتهرّبه من الضرائب

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المصرية بتأييد حبس المطرب الشعبي سعد الصغير سنة مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصروفات، في قضية اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320 ألف جنيه للضرائب، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه، حيث أخفى عن الضرائب معلومات مهمة تخص نشاطه الفني وأرباحه من عام 2007 الى عام 2015، ويندرج تحت هذا النشاط المشاركة في برامج فنية وبطولة مسلسلات وأفلام وإحياء حفلات غنائية بالفنادق الكبرى، وكذلك إحياء الأفراح طوال هذه السنوات دون إدراج كل ذلك في الإقرار الضريبي الذي يجب أن يتم تسليمه لمصلحة الضرائب.

وكان قد صدر حكم في شهر أبريل الماضي بحبس سعد الصغير، وتم استئناف الحكم ليتم تأييده بعد ثبوت التهمة عليه

وكان الصغير قد تعرض منذ أشهر عدة لسرقة كل ثروته من منزله في «أكتوبر»، أثناء سفره هو وزوجته الى خارج البلاد، وتقدم سعد ببلاغ للشرطة لإثبات الواقعة والإمساك بالجناة.