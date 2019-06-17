"فيراري 599" بـ 245 دولارا فقط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تباع سيارة "فيراري" رياضية حمراء اللون بمبلغ 245 دولارا فقط، بالرغم من أن سعرها الأصلي يصل إلى نحو 125 ألف دولار لتصبح أرخص سيارة فيراري في العالم.

ومن المقرر طرح السيارة الإيطالية المستعملة من طراز فيراري 599 للبيع بمزاد علني في الصين الأسبوع المقبل بمبلغ 245 دولار فقط، بحسب ما ذكر موقع "فوكس نيوز" الإخباري الأميركي.

وجاء القرار ببيعها بهذا السعر تنفيذا لطلب من محكمة الشعب الثالثة في مدينة دونغوان في جنوب الصين,أما السبب وراء السعر المطلوب لهذه الفيراري وهو 245 دولارا، فهو لأن الشرطة صادرتها بعد تورطها في حادث سير، وتبين أنها غير مؤمن عليها لدى شركة تأمين ولا تحمل أي أوراق ولا توجد أي بيانات أو معلومات بشأنها. كما أن السيارة لم تكن مسجلة في نظام ترخيص السيارات، وبالتالي فإن المحكمة تعتقد أنها لا تصلح إلا لأن تكون قطع غيار.

وفي هذا السياق قالت متحدثة باسم محكمة الشعب الثالثة، إنه لا توجد أي معلومات عن السيارة في مكتب إدارة السيارات، وبالتالي فهي غير قابلة لنقل الملكية، ولا يمكن قيادتها، ومن يحصل عليها، يجب أن يدفع مبلغا يعادل 1450 دولار نفقات احتجازها في مواقف الشرطة، ولم يتضح ما إذا كان بإمكان الأجانب شراء السيارة وشحنها إلى بلدانهم الأصلية. يشار أن مجلة "توب غير مغازين" اختارت هذا الطراز كأفضل سيارة خارقة عام 2006.