هنيدي يستعد لجولة كوميدية عالمية بعنوان «هنيدي لايف»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد الفنان المصري محمد هنيدي لتقديم أول عروضه على طريقة «استاند أب كوميدي» في جولة عالمية يلتقي فيها جمهوره بصورة حية على خشبة المسرح، ويطرح موضوعات متعددة تجمع الكوميديا بالإلقاء المسرحي، تحت عنوان «هنيدي لايف»، وهو أول فنان عربي يخوض تجربة بهذه الضخامة.

وكانت شركة «إمبريزاريو لايف» قد أعلنت عزمها على مؤتمر صحافي للكشف عن تفاصيل ومواعيد العروض في حفل يستضيفه فندق أرماني ببرج خليفة، في الـ24 من الشهر الجاري، بحضور النجم محمد هنيدي، إلى جانب عدد من نجوم الفن وممثلي الشركات الراعية للحدث. ويشارك نجم الكوميديا العربي جولته الفنية العالمية كل من المغنّي وعازف الجاز اللبناني شادي الناشف، صاحب الحضور المتميز في العديد من الحفلات والبرامج التلفزيونية العربية، كما تشارك في الجولة الممثلة المصرية الصاعدة ندى موسى. وعلّق الفنان محمد هنيدي تعبيراً عن فرحه بالتجربة الفنية الجديدة: «سعيد جداً بهذا التحدي وهذه الفرصة للتواصل مع جمهوري بأسلوب مختلف. (استاند أب كوميدي) عمل لطالما أثار فضولي، لكنني كنت بانتظار الظروف والشركاء الأمثل، وأتمنى أن أرسم البسمة على وجه الجمهور في جميع أنحاء العالم».

ويعد هنيدي أحد أشهر الممثلين الكوميديين العرب والمصريين، حيث استطاع خلال مسيرة بدأت من خشبة المسرح، وتجاوزت 20 عاماً من الإبداع، أن يترك بصمته في سماء الفن الكوميدي من خلال تقديمه جملة من الأعمال السينمائية الناجحة، أبرزها «اسكندرية كمان وكمان» مع المخرج يوسف شاهين، لتتوالى بعدها الأعمال المميزة، مثل «صعيدي في الجامعة الأميركية»، و«وش إجرام»، و«أمير البحار»، و«عندليب الدقي»، وغيرها.

ويعتبر عرض «هنيدي لايف» إنتاجاً مشتركاً لشركتي «ليفيتي لايف» الأميركية الرائدة في الإنتاج التلفزيوني، والعروض الكوميدية الحية، وشركة «إمبريزاريو لايف» الإماراتية المختصة في تطوير وتسويق المحتوى الترفيهي. كما ستقوم شركة «بوك يور ستار جلوبال» بتسويق «هنيدي لايف» في جميع أنحاء العالم، بينما تتولى شركة «آوت باك» الأميركية تسويق الحفلات في منطقة شمال أميركا، على أن تتولى شركة خيال السعودية لتنظيم المعارض والمؤتمرات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هنيدي:

• «(استاند أب كوميدي) لطالما أثار فضولي لكنني كنت بانتظار الظروف والشركاء الأمثل».

• «أتمنى أن أرسم البسمة على وجه الجمهور في جميع أنحاء العالم».