«شجرة التسامح» في حديقة «الأونيري» الرومانية

المصدر: بوخارست ــ وام

قام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الخارجية الروماني، تيودور ميليشكانو، بغرس «شجرة التسامح»، وذلك في حديقة «الأونيري» بالعاصمة الرومانية بوخارست. جاء ذلك في إطار مبادرة «أشجار التسامح»، التي يتم تنفيذها تزامناً مع «عام التسامح»، بتعاون مشترك بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي. وتعد حديقة «الأونيري» واحدة من أجمل الحدائق في العاصمة الرومانية، وتعتبر واحة خضراء وسط بوخارست، وأحد معالمها السياحية، وتحيط بها نوافير مياه موسيقية، ويقام فيها العديد من الفعاليات العامة على مدار العام.