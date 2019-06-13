«بينالي القاهرة»: فنان بلجيكي يفوز بـ «جائزة النيل»

المصدر: القاهرة - رويترز

فاز الفنان البلجيكي يورس فان دو مورتل بالجائزة الكبرى «جائزة النيل» لبينالي القاهرة الدولي في دورته الـ13، وقيمتها 250 ألف جنيه مصري (نحو 15 ألف دولار).

وذهبت الجوائز الخمس الأخرى، وقيمة كل منها 150 ألف جنيه (نحو 9000 دولار) إلى العراقي صادق الفراجي، والأردني أيمن يسري، والنمساوية برجيت كوفانس، والمصري أحمد البدري، وكيم هيتشيون من كوريا الجنوبية.

ونظم حفل توزيع الجوائز، أول من أمس، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، وعدد من الفنانين، وبعض الدبلوماسيين والشخصيات العامة. ويشارك هذا العام في البينالي، الذي تأسس عام 1984 واستمر حتى 2010، قبل أن يتوقف ثماني سنوات، نحو 80 فناناً من أكثر من 50 دولة.

واختير الفنان الفرنسي جيرار جاروست (73 عاماً) ضيف شرف البينالي في إطار عام مصر - فرنسا 2019.

ويستمر البينالي الذي يقام تحت عنوان «نحو الشرق»، ويشمل لوحات ومنحوتات وأعمالاً تركيبية ومجسمات، حتى 10 أغسطس المقبل