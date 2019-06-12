3 ليالٍ من الطرب في افتتاح «موسم جدة»

المصدر: جدة - الإمارات اليوم

استضافت مدينة جدة السعودية عدداً من نجوم الطرب الخليجي والعربي، إذ افتتحت المطربة أحلام ليالي موسم جدة الفنية يوم السبت الماضي، وكان جمهور فنان العرب محمد عبده على موعد مع أمسية مميزة في اليوم التالي، أما أول من أمس، فأشعل عمرو دياب المسرح بمجموعة من أشهر أغانيه.

وتحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية شرق جدة جميع ليالي الموسم الفنية، وذلك وفقاً لجدول حافل من الأحداث والفعاليات الفنية لنخبة من المطربين العرب، التي ستستمر حتى 18 يوليو المقبل، من بينهم: راشد الماجد، ومحمد حماقي، ووائل جسار، ونانسي عجرم، فضلاً عن الفنانين المشاركين في «ليلة سهم»، والفرقة الكورية الشهيرة «سوبر جونيور». ويعكس موسم جدة إيقاع الحياة العصرية في العاصمة التجارية للمملكة، ويعزز إسهاماتها في الارتقاء بقطاع السياحي المحلي، كما سيسلط الضوء على تراثها البحري وموروثها الثقافي والفني العريق.