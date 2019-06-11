«الحياة السرية للحيوانات» يتصدر إيرادات السينما الأميركية

المصدر: لوس أنجلوس ــ د.ب.أ

تصدر الجزء الثاني من أفلام الرسوم المتحركة «ذا سيكريت لايف أوف بتس» أو (الحياة السرية للحيوانات) إيرادات السينما الأميركية هذا الأسبوع، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما. وحقق الفيلم، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من باتن أوزوالت وكيفن هارت وهاريسون فورد، إيرادات بلغت11ر47 مليون دولار.

واحتل المركز الثاني فيلم الحركة والمغامرة والخيال العلمي «دارك فينيكس» أو (عنقاء الظلام) من سلسلة أفلام «إكس مِن»، محققاً إيرادات بلغت 33 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم المغامرة والفانتازيا والكوميديا «علاء الدين»، الذي يشارك في بطولته ويل سميث ومينا مسعود وناعومي سكوت، محققاً إيرادات بلغت 5ر24 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الرابع فيلم «جودزيلا: كينج أوف ذا مونسترز» أو (جودزيلا: ملك الوحوش)، محققاً إيرادات بلغت 54ر15 مليون دولار.

وفي المركز الخامس حل فيلم «روكيت مان» أو (الرجل الصاروخ)، محققاً إيرادات بلغت 14 مليون دولار.