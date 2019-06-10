«الملكية للفنون» تدافع عن البيئة بأزياء من «العفن»

المصدر: لندن - رويترز

استعرض طلبة الكلية الملكية للفنون في لندن ملابس مصنوعة من نوع من العفن، وحقائب من العلب البلاستيكية، ضمن أفكار وتصميمات صديقة للبيئة.

وتقدم الكلية عرضها السنوي للأزياء، حيث يزيح الطلبة الستار عن إبداعاتهم من ملابس السيدات والرجال، ومشغولات الإبر والأحذية والإكسسوارات والقبعات.

ويتناول معرض هذا العام تأثير صناعة الموضة على البيئة، في الوقت الذي تسعى فيه العديد من دور الأزياء إلى تحسين بصمتها البيئية، لكسب رضا مستهلكين يتزايد وعيهم بقضايا البيئة يوماً بعد يوم. وقال طالب يدعى أندرو بيل «ينبغي أن تصبح الموضة والاستدامة البيئية شيئاً واحداً الآن. عليك التفكير بطرق مختلفة».

وأضاف «تفعل صناعة الأزياء الشيء نفسه منذ وقت طويل.. نصنع القميص الأسود نفسه، والسروال الجينز الأسود نفسه، ونقول إنها ملابس جديدة. لا يوجد أي شيء جديد في هذا».

بينما أكد طالب يدعى بيرو دانجيلو أنه يأمل أن يصنع المولعون بالموضة ثيابهم باستخدام كائنات حية تعرف باسم العفن الغروي، وتوضع على تصميمات الملابس، وتترك للتكاثر بمعدل يصل إلى سنتيمتر في الساعة.