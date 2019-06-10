مصر: رقم قياسي بأطول وجبة إفطار رمضانية

المصدر: القاهرة - رويترز

بمائدة يتجاوز طولها 3000 متر، سجلت مصر رقماً قياسياً عالمياً لأطول مأدبة طعام في وجبة إفطار رمضانية.

وأكل على المائدة ما يقرب من 7000 شخص في حفل الإفطار الذي نُظم بالعاصمة الإدارية الجديدة لمصر في الأول من هذا الشهر في الصحراء شرق القاهرة.

وكان الرقم القياسي العالمي السابق قد سُجل في 2018 لبلدية عجمان في الإمارات بمأدبة طولها 2983 متراً، و64 سنتيمتراً، أكل عليها 6000 شخص.

وتجاوزت المائدة المصرية المائدة السابقة بنحو 200 متر لتسجل 3189 متراً و83 سنتيمتراً.

وبسعادة تناول كثيرون معاً وجبة الإفطار التي شملت عصائر ومياهاً وطعاماً مقدمة من العاصمة الإدارية الجديدة.