أنجيلينا جولي: ساعدوا أطفال فنزويلا

المصدر: قرطاجنة (كولومبيا) - رويترز

حثت الممثلة الأميركية أنجيلينا جولي المجتمع الدولي، أول من أمس، على تقديم المزيد من الدعم لثلاث دول بأميركا الجنوبية تستقبل أكبر عدد من المهاجرين القادمين من فنزويلا، مضيفة أن 20 ألف طفل فنزويلي مهددون بالحرمان من حقوق المواطنة الأساسية.

وتحدثت جولي في كولومبيا بصفتها مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ قامت الممثلة الأميركية بجولة خاصة استغرقت يومين لمقابلة مهاجرين ولاجئين من فنزويلا والرئيس الكولومبي إيفان دوكي في مدينة قرطاجنة.

وفرّ أربعة ملايين لاجئ ومهاجر فنزويلي من الأزمة الاقتصادية والإنسانية في بلدهم.

ويعيش أكثر من مليون منهم في كولومبيا، حيث تكافح الحكومة ومنظمات الإغاثة لتوفير المسكن والغذاء والرعاية الصحية لعدد متزايد من المهاجرين الوافدين على مناطق حدودية تعاني الفقر والعنف.

ويعاني في الغالب آباء الأطفال الفنزويليين الذين يولدون في الخارج لتسجيل أبنائهم إما بسبب عجزهم عن الوصول إلى قنصليات فنزويلا التي يتناقص عددها أو بسبب عدم امتلاكهم أوراقاً للهجرة.