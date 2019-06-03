«صور من الأعالي» يحتفي بإبداع عدسات طائرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنظّم منارة السعديات التابعة لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي معرضها الفوتوغرافي الأول لهذا العام، بعنوان «صور من الأعالي»، بمشاركة فنانين من دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء الشرق الأوسط.

ويجمع المعرض الذي ينطلق 10 يونيو الجاري، ويستمر حتى 26 أغسطس المقبل، مصورين محترفين وفنانين وهواة طائرات من دون طيار (درون)، للمشاركة في ورشة عملٍ بإشراف الفنان الأميركي مارتن سانشيز، وجلسات حوارٍ يديرها فنانون محليون وممثلون من الهيئة العامة للطيران المدني.

ويهدف البرنامج إلى تعريف الزوار بلوائح السلامة الخاصة باستخدام الطائرات من دون طيار في مواقع معينة من العاصمة الإماراتية وخارجها، بما يتوافق مع قوانين الدولة.

من جهتها، قالت مديرة منارة السعديات، علياء بنت خالد القاسمي: «نتطلع إلى افتتاح المعرض الأول الذي ينظمه استوديو التصوير لهذا العام، والذي يتيح للمهتمين بالطائرات من دون طيار الاستمتاع بفن التصوير الجوي من خلال مجموعة مختارة من الصور الفوتوغرافية والفيديوهات المُلتقطة في الدولة وخارجها، والتي تحتفي بالتعبير الإبداعي الذي ينطوي عليه هذا النمط من التصوير. ونفخر بتنظيم هذا المعرض، الذي سيتيح للزائرين لقاء الفنانين القائمين وراء هذه التجارب الفريدة والتواصل معهم».

تشمل قائمة الفنانين المشاركين: مارتن سانشيز، والدكتور أحمد الريس، وبشير مكرزل، وبيتر جاي، وهدى بن رضا، ونورة النيادي، وخالد الحمادي، وخالد السبت، وليام كلايتون، وبينو سارادزيتش، والتماش جافيد، وخليل الزدجالي، وماجد الكثيري.

كما يقدم المعرض سلسلةً من الأنشطة التفاعلية، من بينها ورش عمل مميزة، يتولى فيها مصورون محترفون التعريف بالجوانب المختلفة للتصوير الجوي، إضافة إلى جلسة حوارٍ يُناقش خلالها المصورون الجويون وأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني النمو الكبير في سوق التصوير الجوي خلال السنوات القليلة الماضية، وكيفية التعاطي مع هذا الفن، في إطار قوانين الطيران الحالية في الدولة.

• مصورون من الإمارات والمنطقة والولايات المتحدة يشاركون في المعرض.