ورشة تصوير في «اللوفر أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ينظم متحف اللوفر أبوظبي ورشة عمل خاصة بالتصوير الفوتوغرافي تمتد على يومين، بالتعاون مع استوديو التصوير في منارة السعديات، ضمن البرنامج الثقافي المترافق مع معرضه «العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية».

وستقام ورشة العمل في متحف اللوفر أبوظبي وفي استوديو التصوير بمنارة السعديات في 7 و8 يونيو الجاري، و5 و6 يوليو المقبل.

وسيكتشف المشاركون، في اليوم الأول، أول معرض للصور الفوتوغرافية يُنظمه المتحف تحت عنوان «العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية»، إذ سيطّلعون على التقنيات الأولية التي سبقت عصر التقنيات الرقمية في التصوير، ليصمموا بعد ذلك كاميرا ذات ثقب بسيط تمكّنهم من تصوير لقطات في المتحف تركّز على التركيب والمساحة والضوء.

أما في اليوم الثاني، فسيتوجه المشاركون إلى استوديو التصوير في منارة السعديات، إذ سيحمضون صورهم باستخدام تقنيات اكتشفها أول المصورين في التاريخ.

وأعلن المتحف أن ورشة العمل مناسبة لمن هم فوق سنّ 16 عاماً.