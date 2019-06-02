بعد عام من الجفاف.. قيود على المياه في سيدني

المصدر: كانبرا - د.ب.أ

فرضت السلطات في مدينة سيدني الأسترالية قيوداً على استخدام السكان والشركات للمياه وذلك لأول مرة منذ عقد من الزمان، بعد عام من شح الأمطار وظروف الجفاف على مستوى الولاية.

وقالت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، إنه سيجري تطبيق المستوى الأول من القيود المفروضة على المياه على أكثر من خمسة ملايين من سكان منطقة سيدني الكبرى اعتباراً من أمس.

وجاء في بيان الحكومة أنها ستفرض غرامات تبلغ 220 دولاراً أسترالياً (150 دولاراً أميركياً) على الأفراد و550 دولاراً أسترالياً (381 دولاراً أميركياً) على الشركات التي لا تمتثل، وستكون هناك فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر للبدء.

وبموجب القيود المفروضة فإنه لن يُسمح للسكان والشركات باستخدام رشاشات المياه أو خراطيم المروج والمركبات.

يشار إلى أن آخر مرة تم فيها فرض قيود على استخدام المياه في سيدني كان في عام 2009.