«علاء الدين» يتصدر إيرادات السينما الأميركية

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

تصدر الفيلم الخيالي الجديد «علاء الدين» إيرادات السينما الأميركية في مطلع الأسبوع مسجلاً 86.1 مليون دولار. والفيلم بطولة مينا مسعود ونعومي سكوت وويل سميث ومن إخراج جاي ريتشي.

وتراجع فيلم الحركة «جون ويك.. الفصل الثالث - بارابيلوم» من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع محققاً إيرادات بلغت 24.4 مليون دولار.

وتراجع فيلم «المنتقمون.. لعبة النهاية» (أفنجرز.. إند جيم) من المركز الثاني إلى المركز الثالث محققاً 16.8 مليون دولار. وتراجع أيضاً فيلم الفانتازيا العائلي «بوكيمون.. المفتش بيكاتشو» (بوكيمون.. ديتكتيف بيكاتشو) من المركز الثالث إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 13.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة رايان رينولدز وجيستيث سميث وكاثرين نيوتن وإخراج روب ليترمان.

وجاء فيلم الرعب الجديد «برايتبيرن» في المركز الخامس بإيرادات بلغت 7.5 ملايين دولار. والفيلم بطولة إليزابيث بنكس وديفيد دينمان ومات جونز ومن إخراج ديفيد ياروفسكي.

الفيلم حقق حتى الآن 86.1 مليون دولار. أرشيفية