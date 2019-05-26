أزمة «شيخ الحارة».. إيقاف بسمة وهبة بسبب ماجد المصري

المصدر: القاهرة - نجلاء سليم

شهدت أزمة برنامج «شيخ الحارة» المذاع على فضائية القاهرة والناس، فصولاً جديدة، إذ قرر المجلس الأعلى للإعلاميين في مصر وقف المذيعة بسمة وهبة وبرنامجها.

وأكد رئيس «الأعلى للإعلاميين» طارق سعد أن المجلس اتخذ قراراً بوقف بسمة وهبة، بناءً على تقرير المرصد الإعلامى للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم 19 مايو، التى استضافت فيها الفنان ماجد المصرى، والتى تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني حيث أساء فيها ماجد للأفارقة وحملت تصريحاته تحريضاً عنصرياً.

بينما علقت بسمة وهبة على قرار المجلس قائلة: "اول مره اعرف ان فيه قرارات رسميه بتطلع الساعه ٢:٣٠ بعد منتصف الليل.. دي جديده".