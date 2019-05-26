ثورة بركان في بالي تتناثر على عشرات القرى

المصدر: جاكرتا - رويترز

قال مسؤولون، أمس، إن بركاناً ثار في منتجع بالي في إندونيسيا، ما تسبب في إلغاء بعض الرحلات الجوية من وإلى أستراليا، مع تصاعد سحابة من الرماد إلى السماء.

وأضاف المسؤولون أن حمماً تدفقت من بركان جبل أغونغ، إضافة إلى زخات من الصخور وصلت لمسافة نحو ثلاثة كيلومترات، بينما تناثر الرماد البركاني على عشرات القرى. ولم ترد تقارير عن مصابين أو قتلى.

وقالت السلطات إن لديها 50 ألف قناع كإجراء وقائي، على الرغم من أن مستوى التحذير من البركان لم يتغير، ولم تجر أي عمليات إجلاء للسكان.

وأظهرت صور التقطت لأغونغ خلال الليل عموداً من الرماد، وحمماً متوهجة عند فوهة البركان. ويقع الجبل في شرق بالي، ويصل ارتفاعه إلى ما يزيد قليلاً على 3000 متر.