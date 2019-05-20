الرجال أيضاً ينفقون الكثير للعناية ببشرتهم

المصدر: لندن - د.ب.أ

خلص استطلاع للرأي إلى أن ثلثي الرجال في بريطانيا يتبعون نظاماً لحماية بشرتهم، يشمل استخدام أقنعة الوجه وكريمات مكافحة التجاعيد.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الاستطلاع الذي شمل 1000 مواطن، وأجرته شركة نوكس لمستحضرات التجميل، خلص إلى أن الرجال في بريطانيا ينفقون 760 جنيهاً إسترلينياً على المنتجات الأساسية للعناية بالبشرة.

وقال الرجال في الاستطلاع إنهم يمضون وقتاً أطول للعناية ببشرتهم مقارنة بالنساء، إذ يقضون 23 دقيقة مقارنة بالنساء اللاتي يستغرقن 17 دقيقة.

وأوضحت الدراسة أن أمهات الرجال هن من ساعدن الرجال في اختيار الكريمات الملائمة لهم وليس شريكاتهم.