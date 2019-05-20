الشيف ماجد: الطهي مهنة جميلة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بمزيج من النكهات الشرقية والغربية، يطل الموسم الثالث من برنامج «وصفات رمضان»، الذي ينظمه نادي سيدات الشارقة، ويبثه عبر صفحته على «يوتيوب» و«إنستغرام»، ليقدم وصفات إماراتية وعربية وعالمية، تزين المائدة الرمضانية بتشكيلة مميزة من الأطباق الشهية والغنية بالنكهات.

ويقدم البرنامج مستشار قسم الضيافة في النادي، الشيف ماجد الصباغ، الحاصل على شهادة ماستر شيف من منظمة الطهاة العالمية، والذي يقدم للجمهور أشهى وأشهر الوصفات والحلويات التي تعكس طابع بعض الأطباق التي تقدمها المطاعم في النادي.

من جانبه، قال الشيف ماجد: إن «الطهي من أجمل وأمتع المهن على الإطلاق، فهو مرتبط بتلبية حاجة الناس اليومية، وجمع الأسرة على مائدة طعام واحدة، ومن هنا نحاول من خلال برنامج (وصفات رمضان) أن نقدم للجمهور مزيجاً متنوعاً من الأطباق الشهية المحلية والعالمية، التي تلبي مختلف الأذواق، كما نحرص في الوقت نفسه على تقديم لوحة فنية ممتعة وجميلة للجمهور، ليستمتعوا بشكلها وطعمها».

وأضاف: «أحاول من خلال البرنامج مشاركة المتابعين خبراتي العملية الطويلة في مهنة الطهي، من خلال تقديم بعض الأطباق المعروفة في المطاعم التابعة لنادي سيدات الشارقة، والمستوحاة من المطبخ الإماراتي والهندي والمكسيكي والعربي، وغيرها».

وأشار الشيف إلى أن من أبرز الأطباق التي يقدمها في الموسم الحالي: ثريد الدجاج، والشوربة المكسيكية، والسلطة التايلاندية، وقطايف بالشوكولاتة، والكبة المشوية، والمشاوي المشكلة، وغيرها الكثير. ويحظى البرنامج، الذي يُعرض على مدار 30 حلقة، بمشاهدات عالية وتفاعلاً من الجمهور، نظراً لأسلوبه التفاعلي والسهل، وطريقة عرضه المبتكرة للوصفات والأطباق على مدار دقيقة واحدة فقط، وباللغتين العربية والإنجليزية، ليسهل على المتابعين التعرف إلى الطبق، الذي ينتهي إعداده عندما يقرع الشيف الجرس، ليعلن انتهاء وصفته اليومية.

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من وصفات الطهي الإماراتية والعربية والعالمية يقدمها البرنامج.